UiT in Leuven focust op BiNNeN in Leuven Bart Mertens

02 april 2020

13u02 3 Leuven De stad Leuven volgt alle federale maatregelen om het coronavirus af te remmen maar ook in quarantaine hebben mensen sport en ontspanning meer dan nodig. UiT in Leuven, de vrijetijdsagenda van de stad, focust daarom de komende weken met ‘BiNNeN in Leuven’ vooral op activiteiten die je binnen kunt doen.

“Theatervoorstellingen zijn afgelast, concertzalen sluiten de deuren en ook in de sportzalen valt niets meer te beleven. Maar heel wat Leuvense vrijetijdsorganisaties hebben een online aanbod uitgewerkt. De stad heeft alles gebundeld op haar vrijetijdsagenda UiT in Leuven”, klinkt het bij de Leuvense schepenen Johan Geleyns (CD&V), Denise Vandevoort (sp.a) en Dirk Vansina (CD&V). “Sporters komen bijvoorbeeld aan hun trekken met onder meer de dagelijkse kracht- en stabiliteitsoefeningen van OHL of de beweegtips van de Leuvense sportdienst. Wie het liever wat kalmer aan doet, kan dankzij M maakte genieten van boeiende podcasts. En Cinema ZED presenteert alle films die normaal in de bioscoop zouden draaien via haar gloednieuwe streamingdienst ‘Cinema ZED vanuit je zetel’. Voor de allerjongsten organiseert de Bib Leuven dan weer #LeuvenLeestVoor. Het is echt tof om te zien hoeveel Leuvense organisaties en verenigingen hun publiek blijven aanspreken. Wie zelf een online aanbod heeft, kan dat gratis ingeven in de agenda via www.uitdatabank.be. Een extra mailtje aan uitinleuven@leuven.be zorgt dat je activiteit zeker op de radar van de redactie komt.”

Meer info: www.uitinleuven.be