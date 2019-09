UCLL introduceert het ‘nieuwe studeren’: studenten gaan 4/5e om zich voor te bereiden op het ‘nieuwe werken’ Bart Mertens

11 september 2019

17u00 0 Leuven 4/5e onderwijs…zo introduceert hogeschool UCLL op Campus Sociale School in Heverlee het ‘nieuwe studeren’. Meer concreet gaat het pilootproject van start bij het HR-traject van de opleiding Sociaal Werk. “Op deze manier geven we onze studenten meer autonomie en bereiden hen voor op ‘het nieuwe werken’ dat al ingang heeft gevonden in bedrijven en organisaties”, zegt opleidingshoofd Kris Daniels.

De opleiding Sociaal Werk aan hogeschool UCLL in Heverlee gaat het nieuwe academiejaar in met een drastische reorganisatie. De studenten op UCLL’s Campus Sociale School zullen vanaf september één dag per week volledig zelf kunnen invullen. Opleidingshoofd Kris Daniels is ervan overtuigd dat 4/5e onderwijs de studenten ten goede zal komen in hun latere carrière. “We geven onze studenten meer autonomie en bereiden hen zo voor op ‘het nieuwe werken’ dat al een tijdje ingang gevonden heeft in bedrijven en organisaties. Vanaf het nieuwe academiejaar zijn vier dagen van de week ingedeeld volgens één thema. De opleiding kan zo de ruimte voor de vijfde vrij te plannen dag per week vrijwaren. Werken met themadagen heeft allerlei voordelen, zowel pedagogisch als organisatorisch. We creëren een inhoudelijke rode draad per dag zodat studenten en lectoren binnen eenzelfde mindset kunnen blijven werken.”

Balans

Het pilootproject ‘werkbaar studeren’ wordt voorlopig enkel ingevoerd bij de studenten van het HR-traject van de opleiding Sociaal Werk. “Deze aanpak maakt deel uit van het thema ‘werkbaar werk’ en nieuwe methodes van organiseren zoals we die kennen uit het nieuwe werken. Daardoor past het perfect binnen het ‘HR-traject’ van UCLL’s Campus Sociale School waar vraagstukken rond arbeid en organisatie centraal staan. Uitwisseling en inzichten over werkbaar werk, thuis/kotwerk en de balans tussen werk/studietijd zijn daar nooit veraf.”

Je gaat bewuster om met je tijdsbesteding als je een dag niet werkt of niet op de schoolbanken zit Brenda Deny van Femma

Vanuit het middenveld wordt het proefproject op applaus onthaald. Enkele partners van hogeschool UCLL lieten al weten dat het initiatief zullen ondersteunen. Brenda Deny van Femma is één van hen. “Femma is ervan overtuigd dat productiviteit niet gerelateerd is aan ‘veel’ uren werken maar wel aan het maken van de juiste keuzes en het doen van de juiste dingen. Werknemers en studenten hebben er baat bij om kritisch naar hun werk en tijd te kijken om goed na te denken wat ze willen bereiken. Je gaat bewuster om met je tijdsbesteding als je een dag niet werkt of niet op de schoolbanken zit.”

Het is geen dag extra vakantie per week maar een dag waarop de student zelf beslist waar hij of zij aan werkt Opleidingshoofd Kris Daniels van UCLL

Blijft de vraag: zal 4/5e onderwijs niet uitdraaien op één extra dag vakantie per week voor de studenten? “De bedoeling is niet dat studenten die dag gebruiken om met vrienden af te spreken, op café te gaan of daguitstappen te plannen”, zegt opleidingshoofd Kris Daniels. “Het is geen dag extra vakantie per week maar een dag waarop de student zelf beslist waar hij of zij aan werkt. We willen hen de kans geven één volledige dag per week uit te trekken voor zaken zoals overleg met andere studenten, samenwerking rond opdrachten of het vastleggen van afspraken met het werkveld. Ik denk onder meer aan de voorbereiding van een stage of tijd voor de bachelorproef.”