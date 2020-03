UCLL Hogeschool schrapt opleiding leerkracht Latijn JSL

28 maart 2020

16u31 0 Leuven De opleiding Latijn aan de UCLL Hogeschool wordt geschrapt. De opleiding is niet populair genoeg en daarom te duur om te blijven aanbieden voor de weinige studenten die zich inschrijven.

De opleiding Latijn wordt aan de Hogeschool in Leuven en Hasselt niet meer aangeboden vanaf komend academiejaar. De financiering van de hogeschool gaat elk jaar wat achteruit en daarom is het te moeilijk om kleine onderwijsvakken te blijven inrichtten. Slechts 10 à 12 studenten Latijn zitten momeenteel in de bacheloropleiding van drie jaar. De Arteveldehogeschool in Gent en de universiteiten gaan de opleiding wel nog aanbieden.