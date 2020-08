Twintigtal Leuvense horecazaken zenden OHL-Beerschot uit: “Wees voorzichtig en vier veilig” Bart Mertens

01 augustus 2020

12u30 3 Leuven Nog voor de wedstrijd tegen Beerschot is gespeeld, heeft Oud-Heverlee al zekerheid over de promotie naar eerste klasse. Toch is er nog enig sportief belang want zondag wordt uitgemaakt wie zich kroont tot kampioen van de Proximus League. CEO Peter Willems van OHL dringt er nogmaals op aan bij de supporters om in de eigen bubbel te blijven voor de wedstrijd van zondagavond. “Wees voorzichtig en vier veilig”, klinkt het.

De Algemene Vergadering van de Pro League heeft vrijdagmiddag beslist dat er volgend seizoen achttien teams spelen in 1A. Te weten: de zestien clubs die dit seizoen al uitkwamen in de Jupiler Pro League, aangevuld met de twee periodekampioenen in 1B. Dat maakt de promotiefinale van zondagavond tussen OHL en Beerschot in zekere zin overbodig, al valt er wel nog een prijs te pakken. Beide ploegen maken in stadionDen Dreef uit wie zich kampioen van de Proximus League mag noemen. Bij OHL werd de beslissing van de Pro League met gemengde gevoelens onthaald.

“Iedereen die OH Leuven een warm hart toedraagt, had de promotie uiteraard liever op een ‘normale’ manier afgedwongen en gevierd”, klinkt het. “Nu dus geen euforie na het laatste fluitsignaal, geen veldbestorming van supporters aan Den Dreef, geen kroegentocht in de Leuvense binnenstad… Het kan niet en het zou ook zeer ongepast zijn in de ongeziene tijden waarin we nog steeds leven door het coronavirus. De volksgezondheid primeert uiteraard op de belangrijkste bijzaak ter wereld. Maar laat er geen twijfel over bestaan: OH Leuven verdient een plaats op het hoogste niveau op basis van een heel erg sterke heenronde. De spelers maakten de klus bovendien ook nog eens af op de mooist mogelijke manier door op de laatste speeldag van de eerste periode te winnen op het veld van rechtstreekse concurrent Excelsior Virton. En vergeet toch ook niet dat OHL die eersteperiodetitel veroverde in slechts dertien wedstrijden. We gaan dan ook verdiend terug naar het hoogste niveau. We zullen de komende weken keihard verder werken om zo sterk mogelijk voor de dag te komen in de Jupiler Pro League.”

We hebben er alle vertrouwen in dat alles goed zal verlopen en we zullen de nodige controles doen om erop toe te zien dat alle maatregelen worden nageleefd Nicholas Del Piero, woordvoerder politie Leuven

Je zou je de vraag kunnen stellen waarom de wedstrijd nog wordt gespeeld als zowel Leuven als Beerschot per definitie promoveren maar naast de titel is er ook nog het juridische aspect. De Pro League wil na alle gerechtelijke procedures van de voorbije maanden geen enkel risico meer nemen en dat is niet onverstandig. Voor de supporters van OHL is het uiteraard een promotie in mineur maar toch zullen ze er –weliswaar op afstand want publiek is niet toegelaten- zijn voor hun favoriete club. De stad Leuven legde overigens strenge voorwaarden op aan horecazaken die de wedstrijd willen uitzenden. Met resultaat want slechts een twintigtal zaken op heel het grondgebied Leuven lieten zich registreren bij de Leuvense politie. “Dat is relatief weinig”, zegt woordvoerder Nicholas Del Piero. “Er werden goede afspraken gemaakt. Klanten moeten zich op voorhand registreren en er zullen geen televisieschermen op de terrassen staan. We hebben er alle vertrouwen in dat alles goed zal verlopen en we zullen de nodige controles doen om erop toe te zien dat alle maatregelen worden nageleefd.”

Plezantste Compagnie

Ook de club zelf dringt er bij de supporters nu nogmaals op aan om de promotie in de eigen bubbel te vieren en de coronamaatregelen strikt na te leven. “Onze fans sleepten de ploeg er op de cruciale momenten door. We willen hen daarvoor uitdrukkelijk danken en hopen de Plezantste Compagnie snel opnieuw te mogen verwelkomen aan Den Dreef”, zegt Peter Willems, CEO van OH Leuven. “Ik roep de fans wel op voorzichtig te zijn en deze promotie veilig te vieren, met respect voor de coronaregels en dus in eigen bubbel.”