Twintigers delen klappen uit omdat ze geen lift krijgen ADPW

16 juni 2019

15u50 0

In de Minderbroerdersstraat merkten twee mannen vrijdagnacht op hoe een groepje jongeren enkele auto’s beschadigde. Toen het groepje zag dat ze in het oog gehouden werden, gingen ze meteen op het tweetal af. De twee mannen uit het Leuvense hielden het hoofd koel en maakten zich uit de voeten. Maar toen ze aan hun auto kwamen, hadden de jongeren hen bijgebeend. Ze eisten dat ze hen een lift zouden geven. De bestuurder weigerde, waarop hij rake klappen kreeg. In het tumult verwittigde de andere man de politie waardoor de jongeren op de vlucht sloegen. De politie kon hen snel inrekenen en het bleek te gaan om vier twintigers uit Grimbergen en Vilvoorde. Ze werden meegenomen naar het commissariaat en er werden processen-verbaal opgesteld voor slagen en beschadigingen. De twee mannen uit het Leuvense hielden er lichte verwondingen en een afgebroken zijspiegel aan over.