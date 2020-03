Twintiger zwiert beelden stoeipartij op Snapchat: rechter tikt hem op de vingers Kim Aerts

13 maart 2020

17u50 6 Leuven Een twintiger uit Leuven heeft opschorting van straf gekregen voor feiten van voyeurisme en het delen van die beelden op sociale media.

Bram M. (25) belandde in de zomer van 2017 in Rotselaar met een vriendin in haar auto voor een stoeipartij. Terwijl de twintiger genoot van orale seks filmde hij de vrouw zonder haar medeweten. Daarna plaatste hij de beelden in de Snapchatgroep ‘Leuven student’. Het slachtoffer kwam daarop uit en diende klacht in. De rechter omschreef de houding van M. als “onvolwassen en met beperkte empathie.” M. betwistte dat hij het filmpje buiten het medeweten of de toestemming van de vrouw maakte. Het posten van de video op Snapchat zou “in een impuls” gebeurd zijn. De man betuigde zijn spijt voor de rechter.

De rechtbank verleende hem opschorting van straf zodat zijn strafblad onbezoedeld blijft. Aan het slachtoffer moet hij een slordige 1.000 euro betalen.