Twintiger weigert mondmasker te dragen in station en geraakt slaags met veiligheidsagent: parket vraagt vier maanden cel Kim Aerts

11 juni 2020

16u43 0 Leuven Een 22-jarige man uit Tienen riskeert vier maanden cel en 600 euro boete voor het niet naleven van coronamaatregelen.

Migelvio V. werd vorige maand door een veilgheidsagent van Securail in het station van Leuven aangesproken, omdat hij op het perron geen mondmasker droeg. De twintiger maakte na de opmerking geen aanstalten om zijn mondmasker, dat hij nochtans op zak had, te gebruiken. Het kwam tot een schermutseling waarbij de veiligheidsagent gewond geraakte. V. begon de hele situatie te filmen met zijn smartphone. Voor de slagen en het niet dragen van het mondmasker riskeert hij een celstraf, maar het parket kon zich ook vinden in een werkstraf voor de werkloze man, uit Nederland afkomstig. Tijdens het onderzoek verklaarde V. dat hij geen mondmasker droeg omdat hij het belangrijker vindt “om te kunnen ademen.” Of de rechter daar hetzelfde over denkt, weet de Nederlander 28 juli. Zelf wil hij de vrijspraak voor de slagen.