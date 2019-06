Twintiger uit Leuven richt vzw ‘fair and square’ op samen met lokale NGO uit India Fair and Square maakt herbruikbare draagzakken EDLL

19 juni 2019

17u15 1 Leuven Lien Uten (25) is de initiatiefneemster achter Fair and Square, een vzw die armoede wil bestrijden door kwetsbare vrouwen in India een opleiding en werkgelegenheid aan te bieden in een naaiatelier. Lien werkt hiervoor samen met lokale NGO Samugam uit India.

Lien studeerde in Leuven af als industrieel ingenieur in de biochemie. Al snel besefte ze dat werken in een groot bedrijf niets voor haar was. “Ik ben twee jaar geleden op reis vertrokken voor enkele maanden en een van de stopplaatsen was India. Daar is het verhaal van Fair and Square begonnen. Bij Samugam, een lokale NGO, kon je vrijwilligerswerk doen en op die manier ben ik bij de organisatie terechtgekomen. Ik ben er toen een maand gebleven”, aldus Lien. De lokale NGO heeft verschillende projecten, onder andere een groot tehuis voor weeskinderen of kinderen die geen goede thuissituatie hebben. “Ze wilden ook een project uitbouwen voor volwassenen en zorgden daarom voor een naaicentrum voor kansarme vrouwen”, aldus Lien.

Lien merkte dat de kwetsbare vrouwen na de naaiopleiding geen werk zochten en er verder geen geld mee verdienden. “Ik kreeg het idee om samen met die vrouwen iets te maken en het dan te verkopen. Ik wou eigenlijk een sociale onderneming oprichten zodat we niet afhankelijk zijn van sponsors of subsidies”, aldus Lien. Samen met de vrouwen ontwikkelde ze herbruikbare draagzakken met zeefdrukken. “Het grootste doel is kansarme vrouwen een zelfmeerwaarde geven. Ze krijgen een eerste job en verdienen vaak voor het eerst geld. Op die manier worden ze rolmodellen voor hun kinderen en leren ze financiële zelfstandigheid”, zegt de Leuvense.

De zakken van Fair and Square worden verkocht via een online website of in fysieke biologische winkels in België zoals Oxfam of op Couleur Café. De zakken kunnen gepersonaliseerd worden. Een afgewerkte draagtas kost tussen 13 en 15 euro. De opbrengst gaat integraal naar de vrouwen in India. “De vrouwen krijgen nu een naaiopleiding, ondersteuning en een eerlijk loon”, aldus Lien.

Eerder dit jaar ging Lien twee maanden terug naar India om het project verder uit te bouwen en een lokale manager op te leiden. “De grootste opdracht was om daar alles zo goed mogelijk te managen en te zorgen voor een efficiënte online communicatie om bestellingen op te volgen”, zegt Lien. Ze leidde een van de vrouwen, Lakshmi, op tot manager van het project in India.

“Op termijn willen we ook t-shirts uit duurzaam materiaal ontwerpen. Het is mijn droom om alleen maar producten te maken die geen impact hebben, zoals gerecycleerde fashion”, aldus Lien. De Leuvense was dit jaar één van de ondernemers van BAAS Leuven, een jeugdtraject van MIJNLEUVEN waarbij enthousiaste en leergierige jongeren ondergedompeld worden in de wondere wereld van ondernemen. Onderneemster Lien hoopt binnen een jaar twintig vrouwen voltijds en op een menswaardige manier aan het werk te helpen.