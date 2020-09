Twintiger speelt rijbewijs kwijt KAR

06 september 2020

10u04 0

Een bestuurder is zaterdagavond betrapt met een glas te veel op in Heverlee. De 29-jarige man trok met zijn sportieve rijstijl op de Meerdaalboslaan de aandacht van een patrouille van de Leuvense politie. Hij werd gecontroleerd en een ademtest wees uit dat hij te veel gedronken had om nog met de auto te mogen rijden. Er werd een proces-verbaal opgesteld en zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.