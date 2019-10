Twintiger speelt rijbewijs kwijt na positieve speekseltest KAR

07 oktober 2019

12u05 0

Een 20-jarige man is zondagavond zijn rijbewijs kwijtgespeeld na een positieve speekseltest. In de Vlinderlaan in Leuven zag een anonieme politiepatrouille hoe een voertuig aan onaangepaste snelheid door de straat reed. De inspecteurs gingen over tot een controle van de twintigjarige bestuurder. Een speekseltest wees uit dat hij onder invloed van verdovende middelen reed. Er werd proces-verbaal opgesteld en het rijbewijs van de twintiger werd ingehouden voor 15 dagen.