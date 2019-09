Twintiger naar ziekenhuis na vechtpartij KAR

Een 21-jarige jongeman uit Kessel-Lo heeft zondagavond het onderspit moeten delven toen hij het aan de stok kreeg met drie andere jongeren aan de Dijleterrassen in Leuven. Er ontstond een vechtpartij waarop de vriendin van de jongeman meteen de politie verwittigde. Op het moment dat de politie gebeld werd gingen de drie daders lopen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. Er werd proces-verbaal opgesteld, maar de politie kon de daders niet meer in de buurt aantreffen.