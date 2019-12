Twintiger in coma na aanvaring met buitenwipper Oude Markt Kim Aerts

23 december 2019

14u23 72 Leuven Een 26-jarige man uit Leuven wordt in coma gehouden na een schermutseling met een buitenwipper van café Bardot op de Oude Markt zaterdagnacht. Het parket onderzoekt de zaak.

Het slachtoffer werd rond sluitingstijd de deur van café Bardot gewezen. Een buitenwipper van de zaak begeleidde de twintiger - om een nog onbekende reden - naar buiten. Daar kwam het duo op de grond terecht. De buitenwipper kwam ongeschonden uit de confrontatie, maar de Leuvenaar bleef roerloos liggen.

“Hij werd buitengezet, maar hij was aan het tegenstribbelen”, vertelt Michael, die in het café aanwezig was. “Een paar minuten later zag ik hem buiten op de grond liggen. Hij lag erbij als een slappe vod en er kwam er bloed uit zijn oor. De man aan de deur vertelde dat hij de ambulance had gebeld en dat hij gewoon zijn job had gedaan.”

Het slachtoffer werd afgevoerd met een schedelbreuk. Op de afdeling intensieve zorgen werd hij maandag nog in coma gehouden. Zijn vader reageerde kort. “We praten daar op dit moment liever niet over. Het onderzoek is nog bezig.”

Bij café Bardot bevestigen ze het incident. “Afgelopen zaterdagnacht diende een veiligheidsagent een persoon te verwijderen uit de zaak. Hierbij zijn ze aan de ingang beiden ten val gekomen, waarbij het slachtoffer zeer ongelukkig terecht is gekomen met dramatische gevolgen”, zegt Erik De Rop, medezaakvoerder en tevens voorzitter van de vzw Oude Markt.

Gerechtelijk onderzoek

“We willen benadrukken dat niemand een dergelijk incident met deze afloop voor ogen had. Het verdere onderzoek naar het exacte verloop van deze feiten maakt deel uit van een gerechtelijk en politioneel onderzoek. Om die reden wensen wij hierover geen verdere commentaar te geven. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit onderzoek meer duidelijkheid over de exacte omstandigheden zal brengen. Onze gedachten gaan nu vooral uit naar de ouders, familie en vrienden van het slachtoffer. Wij wensen hen veel sterkte om deze dramatische gebeurtenissen te verwerken en hopen op een spoedig herstel”, besluit De Rop.