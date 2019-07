Twintiger afgedreigd aan bankautomaat KAR

15 juli 2019

14u49 0

Een 25 jarige man uit Leuven is zondagavond omstreeks 22.30 uur bedreigd geweest aan een geldautomaat op het Sint-Jacobsplein. Hij moest zijn net afgehaalde 100 euro afstaan aan twee onbekende mannen die achter hem aankwamen. Ze spraken hem dreigend toe en eisten het geld dat hij net uit de automaat had gehaald. De man overhandigde de centen waarna de twee er snel vandoor gingen. Het slachtoffer verwittigde de politie. Er werd een onderzoek ingesteld waarbij ook wordt nagegaan of er camerabeelden zijn waarop de twee daders te zien zijn.