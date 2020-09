Tweede zware uitmatch op rij voor Toon Raemaekers en OHL: “Niet aan onszelf gaan twijfelen” Herman Meersseman

24 september 2020

17u26 0 Leuven Met AA Gent krijgt OHL zaterdag in eerste klasse A een tweede zware uitmatch op rij voorgeschoteld. Na Oostende, waar de Leuvenaars hun zwakste match van het prille seizoen speelden. “Wij mogen nu vooral niet aan onszelf gaan twijfelen”, zegt Toon Raemaekers (20).

Foute scheidsrechterlijke beslissingen en technische problemen bij de VAR benadeelden OHL danig in Oostende. Dat nam niet weg dat de ploeg ontgoochelde. Ook centrale verdediger Toon Raemaekers kon zijn prima prestaties van in Beveren en tegen Standard niet herhalen. “Dat klopt, maar in de voorgaande wedstrijden bewezen wij als ploeg en ieder van ons individueel dat wij 1A zeker waard zijn. Er is dus geen reden om nu aan onszelf te gaan twijfelen”, zegt hij.

In zijn derde seizoen bij OHL is Raemaekers de kansen die hij van coach Marc Brys krijgt volop aan het grijpen. Op de eerste speeldag tegen Eupen viel hij in en speelde hij 48 minuten, de jongste drie wedstrijden – in Beveren, tegen Standard en in Oostende – maakte hij de negentig minuten vol. Vorig seizoen in 1B kwam hij niet verder dan één keer negentig minuten, tegen Union.

Werkpunten

“Dat ik nu meer kansen krijg, heeft ook te maken met de blessures van drie, vier verdedigers”, beseft hij. “Toon heeft hier vooral ook heel hard voor gewerkt”, zegt Marc Brys. “Hij is leergierig, ligt goed in de groep, blijft altijd rustig, is sterk en zuiver in de opbouw, heeft voetbalintelligentie. Wendbaarheid en kopspel – hij moet méér doen met zijn 1,94 meter – zijn nog werkpunten.”

“Dat besef ik”, zegt de Zichemnaar, die begon te voetballen bij Diest, maar vooral werd opgeleid bij Lierse en later bij Westerlo, waar OHL hem ruim twee jaar geleden wegplukte. “Ik werd al vlug opgenomen in de groep aspiranten, jeugdspelers die dicht tegen de A-kern aanleunen. Daar zette ik stappen vooruit. Nu ik speelkansen krijg in 1A, voel ik me steeds meer een volwassen voetballer worden. De vele krachttrainingen tijdens de corona-break zijn daar ook niet vreemd aan. En ik steek enorm veel op van ervaren ploegmaats als Sasha Kotysch en David Hubert, die me prima coachen. De coach vraagt me om zélf meer te coachen op het veld. Omdat ik wat introvert ben, is dat nog een werkpunt, maar ook daar maak ik vorderingen. Ik hoop dat ik mij voort kan ontwikkelen tot een vaste waarde bij OHL.”