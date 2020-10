Tweede nest Aziatische hoornaars gevonden in Leuven: “En er zijn nog meldingen van nesten in Wijgmaal en Pellenberg” Joris Smets Kim Aerts

09 oktober 2020

15u00 4 Leuven Achter de Carrefour aan de Tervuursevest is een tweede nest hoornaars gevonden. Het nest bevindt zich op 20 meter hoogte in een boom en wordt momenteel verdelgd en nadien wordt het verwijderd door Vespawatch of de Leuvense brandweer.

Het eerste nest van de Aziatische hoornaar in regio Leuven werd eind september verwijderd in het centrum van de stad. Toen was al duidelijk dat er nog zeker een nest was in de omgeving van de Tervuurse- en Naamsepoort. “Na een tijd lang zoeken met behulp van lokpotten heeft Dominique Soeten van Vespawatch het nest gelokaliseerd”, vertelt Jeroen Vervloessem. “Het was niet gemakkelijk. De hoornaars volgen geen rechte lijn naar hun nest en het nest zelf is moeilijk te zien met het blote oog. Het bevindt zich opnieuw in een boom op een hoogte van gemakkelijk 20 meter. Het nest zal vandaag worden verdelgd en momenteel zijn we aan het bespreken met de Leuvense brandweer wie het nest nadien gaat verwijderen. Ofwel zij, ofwel Dominique zelf. Hij is een man met heel veel ervaring.”

De Aziatische hoornaar is rond 2004 in Zuid-Frankrijk gearriveerd en verspreidt zich sindsdien over Europa. Dit jaar is Leuven aan de beurt en zonder optreden zal de populatie jaar na jaar toenemen. De Aziatische hoornaar is voor de mens niet gevaarlijker dan een wesp, maar vormt wel een ernstige bedreiging voor de bijen. “Alle hulp om de aanwezigheid van Aziatische hoornaars te melden en nesten te signaleren is meer dan welkom”, besluit Jeroen. “Voor deze nesten waren we met enkele vrijwilligers, maar we hebben er meer nodig. Er zijn ook meldingen van de Aziatische hoornaar in Wijgmaal en Pellenberg.”