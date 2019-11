Tweede krantenwinkel sluit op korte tijd in Leuven. “Ik ruil de kranten in voor kinderschoenen” Bart Mertens

01 november 2019

17u00 0 Leuven Uit statistieken van de FOD Economie blijkt dat het aantal krantenwinkels in België in tien jaar tijd met een kwart is verminderd: van 4.219 in 2008 naar 3.095 in 2017. Het centrum van Leuven telt momenteel nog een zevental krantenwinkels, maar sinds deze week is er alweer eentje minder. Natalie Decoster van De Krantenbijter op het Margarethaplein sloot zopas de deuren. “De winstmarges blijven maar dalen”, klinkt het.

Het aantal krantenwinkels is in vrije val. In mei van vorig jaar telde Vlaanderen nog zo’n 1.500 krantenwinkels terwijl er dat zes jaar geleden nog bijna 2.000 waren. Unizo stelde vorig jaar in mei nog dat vier op de tien winkels verlieslatend zijn en dat uitbaters gemiddeld amper 1.666 euro zouden verdienen. Bruto wel te verstaan… “In vergelijking met zes jaar geleden is de situatie dramatisch verslechterd”, liet Luc Ardies van Unizo toen optekenen. De nationale statistieken van FOD Economie laten dezelfde evolutie optekenen. In tien jaar verminderde het aantal krantenwinkels in België met een kwart. Meer concreet: van 4.219 in 2008 naar 3.095 in 2017. De voorbije jaren is de daling ook steeds vaker dramatische vormen gaan aannemen. Zo sloten in 2016 en 2017 bijna drie uitbaters per week de deuren. De oorzaak voor de langzaam maar zekere ondergang van de krantenwinkels is niet ver te zoeken. De daling in de verkoop van tabaksproducten en misschien nog wel meer doorslaggevend: de digitalisering van kranten en magazines, maar ook van de loterij en de kansspelen. Daarbij komt nog dat de uitbaters het jaar na jaar moeten stellen met kleinere winstmarges.

De omzet is nooit een probleem geweest maar de winst is een ander verhaal. De winstmarges worden steeds kleiner en dan hou je amper nog iets over Natalie Decoster van De Krantenbijter

Ook in Leuven laat de neergaande trend zich voelen. Momenteel zijn er nog een zevental krantwinkels in het centrum van de stad maar sinds eind deze week mag er opnieuw eentje worden geschrapt. Natalie Decoster van De Krantenbijter op het Margarethaplein sloot de deuren omdat het sop de kool niet meer waard is anno 2019. “Ik heb mijn winkel 3,5 jaar geleden geopend”, vertelt Natalie. “De omzet is nooit een probleem geweest, maar de winst is een ander verhaal. Het eerste anderhalf jaar ging het nog, maar daarna werden de winstmarges steeds kleiner. Ik hield steeds minder over en op een bepaald moment moet je dan een moeilijke beslissing nemen. Die is nu achter de rug en ik kijk enorm uit naar een nieuwe uitdaging. Ik ruil de kranten en magazines in voor kinderschoenen- en kleding. Mijn winkel op het Margarethaplein zal de komende maanden worden verbouwd. Tegen eind januari hoop ik de deuren van ‘Nuvola’ – Italiaans voor wolk - te openen. Ik heb altijd een passie voor schoenen en kleding gehad. Nu volg ik mijn hart voor de volle 100 % en sla ik de bladzijde van de kranten en de magazines definitief om.”

Kiosk

In juni sloot ook al krantenkiosk ’t Foch van Barbara Isenborghs op het Rector De Somerplein, op amper honderd meter van De Krantenbijter van Natalie Decoster. Zij moest noodgedwongen enkele maanden sluiten door ziekte en had door de alsmaar krimpende marges geen financiële buffer om die periode te overleven. Ze probeerde haar zaak nog te redden met een crowdfunding maar ook dat initiatief kon de kiosk niet redden. Eind augustus viel het doek definitief over de krantenwinkel. De stad Leuven – eigenaar van de kiosk - hoopt evenwel dat er opnieuw een krantenwinkel kan beginnen. “Op die locatie moet dat mogelijk zijn want het Rector De Somerplein is een bijzonder drukke bushalte met veel passage”, laat burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) weten.

Afhaalpunten

Toch is de verwachting voor de komende jaren dat nog andere uitbaters van Leuvense krantenwinkels het voorbeeld van Natalie Decoster en Barbara Isenborghs zullen volgen. Unizo en NSZ raden uitbaters alvast aan om zich om te vormen tot buurtwinkel 3.0 met onder meer de mogelijkheid om online bestelde pakjes af te halen. De ondernemersorganisaties schatten dat ruim 10% van de Vlaamse krantenwinkels zich al heeft omgevormd tot meer algemene buurtwinkels met een brede dienstverlening – van droogkuis tot afhaalpunt - en wil ook anderen overtuigen om hetzelfde te doen om een echte kaalslag te voorkomen.