Tweede fase werken Bondgenotenlaan van start: nieuwe verkeersmaatregelen EDLL

07 maart 2020

10u17 12 Leuven De werken aan de Bondgenotenlaan zijn volop bezig. De eerste fase is volledig afgerond en daarmee gaat maandag 9 maart de tweede fase van start. Dan starten de werken tussen Justus Lipsius en het Rector De Somerplein.

Tijdens de tweede fase van de werken aan de Bondgenotenlaan kunnen fietsers doorrijden van het Martelarenplein tot aan Justus Lipsius. In het deel waar gewerkt wordt, meer bepaald vanaf Justus Lipsius, moeten ze omrijden of afstappen en te voet verder gaan via het voetpad.

Auto’s en bussen

Met de auto kan je de Bondgenotenlaan vanaf maandag weer oprijden via het Martelarenplein, maar je kan niet doorrijden tot aan de Vital Decosterstraat. Auto’s moeten de Bondgenotenlaan verlaten via de Louis Melsensstraat.

Bussen richting het centrum moeten omrijden via de Bondgenotenlaan, de Louis Melsensstraat en de Rijschoolstraat. Richting het station rijden ze via de Rijschoolstraat en de Jean-Baptiste van Monsstraat. De tijdelijke halte in de Rijschoolstraat blijft ook tijdens deze fase behouden. Als alles volgens de planning verloopt, zijn de werken klaar op vrijdag 27 maart.