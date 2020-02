Tweede bushalte ‘Leuven Wijnpers’ na de krokusvakantie in gebruik EDLL

25 februari 2020

14u37 2 Leuven Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft langs de ring van Leuven twee bushaltes aangelegd ter hoogte van de Wijnpersstraat en Ten Wijngaard. Die eerste bushalte wordt als sinds januari bediend door De Lijn. Vanaf maandag 2 maart zal ook de tweede bushalte, aan de kant Ten Wijngaard, in gebruik genomen worden.

De Vlaamse Overheid investeert samen met de Stad Leuven in totaal voor 700.000 euro in betere bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de westelijke ring van Leuven. Het Agentschap Wegen en Verkeer startte daarom vorig jaar in november met werken aan de bushaltes ter hoogte van de Wijnpersstraat en Ten Wijngaard.

Scholen beter bereikbaar

De twee nieuwe haltes ‘Leuven Wijnpers’ zorgen ervoor dat de scholen langs de Leuvense ring vlotter en veiliger te bereiken zijn met het openbaar vervoer. “De nieuwe haltes liggen aan de westelijke ring rond Leuven, vlakbij de secundaire school De Wijnpers en avondschool CVO Volt. Hier waren vroeger geen haltes. Met deze twee nieuwe haltes nemen schoolgaande jongeren en volwassen vlotter en veiliger het openbaar vervoer”, zegt Vlaams Minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Aan beide haltes kunnen twee bussen achter elkaar halt houden. De fietspaden zijn achter de haltes aangelegd, zodat voetgangers veilig de bus kunnen uitstappen.

De bushalte ‘Leuven Wijnpers’ aan de binnenring is al sinds begin januari in gebruik. Maar op maandag 2 maart, vlak na de krokusvakantie, wordt dus ook de halte aan de overkant van de ring bediend. De buslijnen 600, 601, 658, 318, 651 en 395 passeren om de tien minuten aan beide haltes.

Binnen het budget investeerde stad Leuven bijkomend in de aanleg van wandelpaden naar de bushaltes. “Volgens de huidige planning worden de bushaltes volledig afgewerkt in maart 2020. Vanop de lager gelegen Mechelsevest en Ten Wijngaard kan je dan te voet beide bushaltes bereiken”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). Om de wandelpaden voor iedere gebruiker toegankelijk te maken, is de schuine helling langs de ring aangepast en zijn een aantal bomen en struiken gerooid.