Tweede bewoner woonzorgcentrum Booghuys besmet met coronavirus, zeven anderen vertonen symptomen Joris Smets

24 maart 2020

16u00 0 Leuven In woonzorgcentrum Booghuys in Leuven is opnieuw een bewoner besmet met het coronavirus. Vorige week vrijdag had een eerste bewoner positief getest. Zeven andere bewoners vertonen nu ook symptomen van het virus. Zorg Leuven trof een paar weken geleden al strenge veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De 72 bewoners van woonzorgcentrum Booghuys zitten momenteel in de gebouwen van Remy Edouard in afwachting van de nieuwbouw. Vorige week had een bewoner positief getest op het besmettelijke virus. Hij werd onmiddellijk afgezonderd van andere bewoners en zijn familie werd meteen op de hoogte gebracht. De toestand van deze patiënt is stabiel. Nu heeft ook een tweede bewoner positief getest op het coronavirus. Hij is meteen in quarantaine geplaatst in het woonzorgcentrum. Zeven andere bewoners vertonen ook symptomen van het virus.

Testen

“Het klopt dat een tweede bewoner positief heeft getest op het coronavirus in woonzorgcentrum Booghuys in Leuven”, stelt Eef Peeters, coördinator communicatie van Zorg Leuven. “Hij is meteen in quarantaine geplaatst en krijgt de best mogelijke zorgen in het woonzorgcentrum. Zeven andere bewoners vertonen nu ook symptomen, maar we weten niet of ze effectief besmet zijn. We testen de bewoners niet meer. Vanaf dat iemand symptomen van het coronavirus vertoont gaan wij deze behandelen alsof ze besmet zijn en krijgen ook zij de best mogelijke zorgen toegediend. We nemen alle voorzorgsmaatregelen en het personeel heeft alle materiaal voorhanden.”