Twee toezichthouders zoeken naar misdrijven op provinciale waterlopen ADPW

20 december 2019

De provincie Vlaams-Brabant stelt twee toezichthouders aan voor de provinciale waterlopen. Ze controleren of de milieuvoorschriften correct toegepast worden en kunnen misdrijven vaststellen.

De provincie Vlaams-Brabant staat in voor het dagelijks beheer van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie. In totaal goed voor zo’n 1.400 kilometer.

“Bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden werden onze medewerkers regelmatig geconfronteerd met milieumisdrijven, maar konden ze deze niet formeel vaststellen. Het gevolg van dergelijke misdrijven kwam dan vaak nadien bovendrijven in een hogere factuur voor de opruimingskosten of de herstellingswerken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde van waterlopen “Met de aanstelling van twee toezichthouders kunnen we nu wel ingrijpen, waardoor ons milieu en de belastingbetaler het gelag niet betalen.”

Overtredingen zoals sluiklozingen of sluikstortingen kunnen nu eenvoudig vastgesteld worden. Maar ook bij het niet respecteren van de geldende afstandsregels, bijvoorbeeld bij gebruik van pesticiden en meststoffen, of bij het aanplanten van bomen of optrekken van constructies te dicht langs waterlopen, kunnen de toezichthouders nu het nodige doen. Zo wordt het ook gemakkelijker om de doorgang langs waterlopen voor onderhoud en werken aan waterlopen te bewaken.