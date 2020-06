Twee personen zwaargewond na ongeval op E40 JSL

11 juni 2020

Op de E40 in Heverlee in de richting van Brussel is deze nacht een zwaar ongeval gebeurd. Twee personen raakten rond 03.00 uur zwaargewond toen de chauffeur van een bestelwagen frontaal inreed op een signalisatievoertuig van wegenwerken. De chauffeur moest uit het voertuig bevrijd worden en de man die daar op dat moment aan het werken was, raakte ook zwaargewond. Beiden werden naar het UZ Leuven overgebracht ter verzorging. De snelweg was een tijd lang afgesloten door het ongeval.