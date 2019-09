Twee personen mogen roes uitslapen in cel KAR

22 september 2019

Een 24-jarige man uit Heverlee die zaterdagnacht over de Grote Markt wankelde, werd opgesloten in de politiecel om zijn roes uit te slapen. Dat was ook het geval voor een 22-jarige dame uit Leuven die dezelfde nacht even na 4 uur in de Kiekenstraat op de grond te midden van een grote plas braaksel werd aangetroffen. Een voorbijganger had de ziekenwagen gebeld, maar de dame weigerde mee te gaan. Ze werd door de politie te slapen gelegd in een politiecel.