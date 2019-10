Twee obussen WOI uit Dijle gevist KAR/ADPW

28 oktober 2019

21u21 0

Magneetvissers hebben maandagavond twee obussen uit de de Dijle gevist ter hoogte van Ymeria in Wijgmaal. De springtuigen dateren uit WOI. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om de explosieven op te halen. De politie stelde daarom een kleine veiligheidsperimeter in. Rond 18.30 uur was alles opgeruimd.