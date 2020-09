Twee nieuwe Amerikanen voor Leuven Bears Erik Vandeweyer

11 september 2020

11u39 0 Basketbal Het bestuur van Leuven Bears leek de nieuwe ploeg volgend seizoen op één speler na volledig op papier te hebben. De voorbije uren is er echter nog een verrassende wending gekomen. Hugh Robertson was ‘onvindbaar’ en moest noodgedwongen vervangen worden. De club speelde kort op de bal en heeft met Joe Ebondo en Randy Haynes al twee vervangers aangeworven.

De contractverlenging van sterspeler Hugh Robertson was al maanden een feit. De voorbije dagen liet de Amerikaan zich echter niet zien op training. Robertson liet ook niets van zich horen. De clubleiding bevestigde zijn ‘verdwijning’. Hij zou stoppen met basketbal en dat nieuws sloeg in als een bom. Het gerucht gaat dat de speler zich om religieuze redenen in Egypte zou bevinden, maar op dat vlak kon geen bevestiging gegeven worden.

Twee nieuwe gezichten

Het dossier geraakte in een stroomversnelling en het bestuur maakte meteen werk van een vervanging. Finaal werden zelfs twee spelers aangeworven. De laatste vacature die pas op het einde van het jaar zou worden ingevuld, is meteen ook van de baan. Joe Ebondo en Randy Haynes hebben in het verleden samengespeeld bij Old Dominion en kennen elkaar dus goed.

Randy Haynes (1m93) is een 25-jarige Amerikaan die na zijn periode bij Old Dominion in de G-League aan de slag ging bij Detroit. Vorig seizoen kwam hij voor Hopsi Polzela in de Sloveense competitie uit. Haynes is een guard. Zijn landgenoot Joe Ebondo (2m01) is twee jaar ouder en is een forward. Vorig seizoen trainde hij al enkele keren mee met de Bears en liet toen een bijzonder goede indruk na.

De trainingen

Intussen raakt het plaatje meer en meer ingevuld. Brandan Stith en Joshua Heath zijn intussen in ons land en zijn inzetbaar. Op Joe Ebondo en Randy Haynes is het logischerwijze nog even wachten. Hun documenten moeten eerst zo snel mogelijk in orde gebracht worden. Nadien moeten ze naar ons land komen en dan dienen ze twee weken in quarantaine te gaan. Men verwacht dat beide spelers in de eerste helft van oktober kunnen aanpikken bij de groep.