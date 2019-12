Twee miljoen euro voor Leuvenaars om zelf de stad te verbeteren. “Wijken aanmoedigen om fantasie de vrije loop te laten”, zegt schepen Verlinden (sp.a) Bart Mertens

18 december 2019

16u00 6 Leuven De komende jaren trekt Leuven naar eigen zeggen meer dan ooit de kaart van betrokkenheid en participatie van haar inwoners. Op verschillende manieren zullen de Leuvenaars mee kunnen bepalen hoe hun wijk en grote projecten er gaan uitzien. “Door samen te werken en te luisteren naar elkaar komen we tot betere en gedragen projecten en oplossingen”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

Al bijna twintig jaar maken de Leuvenaars via ‘Kom op voor je wijk’-projecten hun straten en wijken aangenamer en gezelliger met muurschilderingen, mozaïekbanken, buurtmoestuinen en extra groen. Het budget waarmee de buurten zelf aan de slag gaan werd in 2017 al verdubbeld en ook nu komt er een verhoging. “Deze legislatuur zetten we twee miljoen euro opzij voor de Leuvenaars om zelf hun eigen straat of buurt te verfraaien”, zegt schepen van Wijkwerking Bieke Verlinden (sp.a). “Leuvenaars kunnen kiezen voor bestaande projecten zoals gevelbanken, buurtmoestuinen of boekentillen. Maar we moedigen ook aan dat wijken hun fantasie de vrije loop laten. Het kan ook iets heel uniek zijn zoals bijvoorbeeld het deelatelier in de loods in de Pieter Nollekensstraat in Kessel-Lo waar buren een grote stock aan materiaal delen. Goed voor het milieu en meer ontmoetingen in de wijk. De buren hadden de smaak goed te pakken en lieten ook nog twee grote muurschilderingen aanbrengen op hun gevels. Zo wordt de straat een weerspiegeling van haar bewoners.”

60 projecten

In 2020 zullen de Leuvenaars al voor 60 nieuwe projecten de handen uit de mouwen steken. Dat de Leuvenaars al dat engagement wel kunnen smaken, bewijst ook het succes van ‘Leuven, maak het mee’, het online platform waarop inwoners hun ideeën voor de stad konden insturen. “Leuvenaars lieten massaal hun stem horen en dienden meer dan 2.000 ideeën in. We schatten in dat we er een duizendtal kunnen opnemen in de concrete uitwerking van de meerjarenplanning”, zegt burgemeester Ridouani (sp.a). “We stoppen ook niet met ‘Leuven, maak het mee’. Het zal ook de komende jaren het platform blijven waar iedereen zijn of haar mening over grote en kleine projecten kwijt kan. Zo hebben we bijvoorbeeld voor de locaties van de Mobipunten en de beweegbanken al een oproep gedaan, met groot succes.”

We geloven er oprecht in dat we zo samen een warme, leefbare en hechte samenleving bouwen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Ook bij de opwaardering van het Bruulpark en de heraanleg van pleinen en straten zoals de Vismarkt wil het stadsbestuur dat inwoners hun ideeën geven. “Samen de stad maken zit verankerd in het DNA van Leuven. Denk maar aan Leuven 2030 en Leuven MindGate maar uiteraard ook aan ‘Kom op voor je wijk’. We geloven er oprecht in dat we zo samen een warme, leefbare en hechte samenleving bouwen”, besluiten burgemeester Mohamed Ridouani en schepen Bieke Verlinden.