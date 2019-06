Twee mannen veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf voor diefstal met braak EDLL

17 juni 2019

Twee mannen L.J. en H.B. werden in de rechtbank van Leuven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 200 euro voor een diefstal met braak. De twee veroordeelden pleegden op 31 maart dit jaar een inbraak in een appartementsgebouw in Leuven en stolen twee reistrolleys, twee fietsen, schoenen, jassen en een handtas met inhoud. Diezelfde avond werden ze op de Bondgenotenlaan gevat door de politie. Een van de veroordeelden beweerde minderjarig te zijn, maar na een aangesteld leeftijdsonderzoek blijkt hij op het moment van de feiten toch meerderjarig.