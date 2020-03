Twee leerlingen uit Leuvense scholen en een ouder besmet met coronavirus EDLL/JSL

06 maart 2020

10u34 0 Leuven Er is nu ook een leerling van de derde graad van het Heilig Hartinstituut uit Heverlee besmet met het coronavirus en een 10-jarige jongen uit het Heilige Drievuldigheidscollege.

Eerder geraakte al bekend dat vier ouders van schoolgaande kinderen in Leuven besmet geraakten met het coronavirus en een moeder en haar 18-jarige dochter uit Leuven, die in Antwerpen naar school gaat. Haar 10-jarige broertje testte sinds gisterenavond ook positief op het coronavirus. De jongen gaat naar school in het Heilige Drievuldigheidscollege in Leuven. “Momenteel is hij wel nog niet ziek, hij is gewoon positief getest”, laat zijn zus weten.

Daarnaast geraakte ook een jongen uit het vijfde middelbaar van het Heilig Hartinstituut besmet met het coronavirus, na een skireis in Noord-Italië. De leerling werd na zijn vakantie thuis gehouden. Er is dus voorlopig geen sprake van een besmetting binnen de school. Het CLB van de school laat weten dat er ook een nauw contact van de betrokken leerling positief testte. Het zou gaan om de mama van de leerling. “In de betrokken klas is er wel een verhoogde waakzaamheid en daarom worden er nu ‘s ochtends en ‘s avonds van iedere leerling de temperaturen gemeten”, laat het CLB van de school weten. Die maatregel geldt overigens in alle scholen.