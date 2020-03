Twee leerlingen uit HDC testen negatief op coronavirus Joris Smets

03 maart 2020

09u24 17 Leuven De twee leerlingen van het Heilig-Drievuldigheidscollege in Leuven zijn niet besmet met het coronavirus, zo communiceert de school.

Op het einde van de schooldag werden gisteren plots twee leerlingen van het Heilig-Drievuldigheidscollege in Leuven uit de klas gehaald. Zij moesten naar het ziekenhuis om zich te laten testen op het coronavirus. De resultaten van deze testen zijn negatief, zo communiceert de school nu. Waarom de twee leerlingen deze testen moesten ondergaan is onduidelijk. De school neemt geen extra maatregelen: “We hebben al een brief rondgestuurd met maatregelen die we nemen”, klinkt het. “Daarbij hebben we grote hoeveelheden desinfecterende handgel aangekocht. Onze zorg is nu eigenlijk hoe deze twee leerlingen ontvangen gaan worden op school. Voor alle duidelijkheid: de twee leerlingen vertonen geen enkel symptoom van het virus. Het is belangrijk dat we de rust bewaren”.