Twee jaar voorwaardelijk voor geschrapte gynaecologe die in het geheim patiënten bleef ontvangen Kim Aerts

07 oktober 2019

10u49 2 Leuven Ze was al 8 jaar geschrapt door de Orde der Artsen, maar in het geheim bleef gynaecologe Ingrid V.M. uit Oud-Heverlee consultaties doen. Toen een van haar patiënten overleed, kwamen haar valse praktijken aan het licht. De rechtbank veroordeelde V.M. tot twee jaar cel met probatie-uitstel en 3.000 euro boete. Van de rechter moet ze in therapie.

Uit schrik voor haar omgeving hield Ingrid V.M. (60) acht jaar lang de schijn op dat ze nog gynaecologe was. In 2008 werd ze geschrapt door de Orde der Artsen, maar toen V.M. in 2016 een nietsvermoedende ‘patiënte’ verkeerd diagnosticeerde, viel ze door de mand. Het slachtoffer, de 69-jarige Norbertine Piot, overleed aan baarmoederhalskanker. Begin 2016 klopte Piot aan bij V.M. voor een uitstrijkje. Ze kenden elkaar via het kapsalon van de dochter van Piot, waar de dokteres vaste klant was. De resultaten van het uitstrijkje bleken “negatief” volgens V.M. Maar Piot bleef sukkelen. Toen ze een andere dokter om een second opinion vroeg kwam het harde verdict. De baarmoederhalskanker zat al in een ongeneeslijk stadium 4. Met chemobehandeling kon de vrouw enkel nog tijd kopen. Piot overleed op 20 november 2017.

De rechtbank verklaarde V.M. over de hele lijn schuldig, met name voor valsheid in geschrifte, onwettige uitoefening van geneeskunde en schuldig verzuim. De rechter veroordeelde haar tot twee jaar cel met probatie-uitstel, gedurende drie jaar. “Ze moet zich intensief psycho-medisch laten begeleiden, haar schrapping door de Orde der Artsen respecteren en ze mag onder geen beding het beroep van geneesheer met haar specialisatie nog uitoefenen”, aldus de rechter. Aan de burgerlijke partijen moet ze een schadevergoeding van goed 13.000 euro.