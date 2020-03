Twee jaar cel voor gevangene die op internetblog spot drijft met cipiers Kim Aerts

19 maart 2020

15u40 0 Leuven Een voormalig gedetineerde van Leuven Centraal heeft twee jaar cel gekregen voor laster en eerroof ten aanzien van een handvol cipiers van de gevangenis.

Anton K. hing tussen 30 mei 2016 en 18 december van dat jaar de vuile was buiten van de cipiers van de centrale gevangenis op zijn persoonlijke blog. De website opereerde vanuit het ‘onopspoorbare’ Tor-netwerk. De gevangene had toegang tot het internet vanuit zijn cel, van daaruit postte hij belastende berichten over de gevangenisbewakers. Op de welkomstpagina klonk het zo: “Wij willen U inlichten van sommige feiten (uit de gevangenis van Leuven Centraal nvdr). Het gedrag van de directie wordt gekenmerkt door hoogmoed, valsheid, arbitrair gedrag en een waan van onaantastbaarheid. De maatschappij moet ­weten wat er echt ­gebeurt achter de muren.” Dan volgde een resem posts waarin hij de cipiers zwart maakt en beschuldigd van allerhande zaken, zoals diefstal en pesterijen. Uiteindelijk kon de anonieme blogger geïdentificeerd worden.

Schadevergoeding

“De rechtbank verwijst in het bijzonder naar de positieve huiszoeking, de huurcomputer en internettoegang waarvan hij toegeeft dat hij hierover in zijn cel beschikte en naar het omstandig gevoerde onderzoek”, was de rechter van mening. “Zij werden door een anonieme blogger op een schandelijke wijze beschuldigd en beschimpt. Door de handelingen van beklaagde als ‘anonieme blogger’ werden zij in hun eer en goede reputatie ernstig gekrenkt en leden zij hierdoor morele schade.” K. kreeg twee jaar gevangenisstraf en moet vijf cipiers telkens 2.500 euro morele schadevergoeding.