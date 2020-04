Twee jaar cel voor dieven KAR

21 april 2020

10u55 0 Leuven Twee mannen zijn veroordeeld tot effectieve celstraffen van twee jaar voor diefstallen in Leuven.

Het duo drong op 14 november 2019 een woning binnen in Kessel-Lo. Ze klommen over de tuinomheining en openden een schuifraam. De mannen ontvreemdden onder meer jassen, rugzakken, laptops, portefeuilles, bankkaarten, een gps en een zonnebril. Op de eerste verdieping hielden de kinderen van het gezin een feestje met vrienden. Zij merkten niets op van de diefstal. Diezelfde nacht om 1.45 uur werden de twee in Leuven staande gehouden na verdachte handelingen. Bij fouillering vond de politie een deel van de gestolen goederen terug. Ze waren niet in het bezit van identiteitsdocumenten. Het duo beschikte niet over een vast verblijfsadres in België en evenmin over financiële middelen. Volgens de rechtbank is het gevaar op herhaling groot. Daarom werd geen uitstel van straf toegestaan. Beiden kregen ook een geldboete van 800 euro.