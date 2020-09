Twee jaar cel voor diefstallen in Leuvense stationsbuurt KAR

07 september 2020

12u27 4 Leuven Vier mannen zijn ieder veroordeeld tot twee jaar cel voor een resem diefstallen in de Leuvense stationsbuurt. Zij namen de trein vanuit Brussel om de feiten te plegen.

Habib M., Ryiad H., Beunaga I. en Houcine M. werden vervolgd voor diefstallen, bendevorming en illegaal verblijf. Ze pleegden acht diefstallen met braak of pogingen daartoe op een en dezelfde dag, op 26 april van dit jaar. Ze begonnen hun rooftocht met de diefstal van een portefeuille in het station van Leuven. In de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo pleegden ze inbraken in woningen en auto’s. Ze waren vooral uit op laptops, tablets en elektrisch werkmateriaal. Ze verplaatsten zich met gestolen fietsen.

De daders werden herkend op camerabeelden in de treinstations van Leuven en Brussel-Zuid. Enkele gedupeerden hadden ook foto’s genomen van het viertal, dat in wisselend gezelschap opereerde.

Habib M. probeerde de politie ervan te overtuigen dat hij minderjarig was, maar klinisch-tandheelkundig en radiologisch leeftijdsonderzoek sprak dat tegen. Alle beklaagden verbleven al enige tijd illegaal in ons land.

De rechtbank hield rekening met het grote aantal feiten in korte tijd, de precaire administratieve en financiële situatie en het gebrek aan schuldinzicht. Bijgevolg konden ze niet rekenen op uitstel van de straf.