Twee inbraken tijdens oudejaarsnacht

01 januari 2020

15u49 0

In de nacht van oud op nieuw is een inbreker door bewoners betrapt in de Philipslaan in Leuven. Iets na middernacht werden de bewoners van een woning opgeschrikt door een inbreker die probeerde om het schuifraam open te breken. Toen de inbreker de bewoners zag, nam hij onmiddellijk de vlucht. De politie werd verwittigd, maar die kon de inbreker niet meer aantreffen.

In de Spaanse Burchtlaan in Leuven werd ingebroken terwijl de bewoners afwezig waren. Toen de bewoners terug thuiskwamen na een nieuwjaarsfeest, merkten ze de inbraak op. De inbrekers hadden een kelderraam opengebroken en gingen aan de haal met juwelen. De politie stelde telkens proces-verbaal op.