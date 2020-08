Twee inbraken in woningen Kim Aerts

09 augustus 2020

Onbekenden hebben ingebroken tijdens enkele dagen afwezigheid van de bewoners in een woning in de Henricus Wittebolsstraat in Wijgmaal. De daders sloegen een raam stuk om binnen te geraken. De ganse woning werd doorzocht, maar het is nog niet bekend wat er werd gestolen. In Kessel-Lo werd er zaterdag eveneens ingebroken in de Waterlelielaan. Volgens de eerste vaststellingen daar verdwenen er twee ringen. Er werden nergens braaksporen vastgesteld. Telkens werd proces-verbaal opgesteld.