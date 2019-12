Twee inbraken in Wipstraat ADPW

03 december 2019

16u41 1

In de Wipstraat in Kessel-Lo werd er maandagavond ingebroken in twee huizen. De inbrekers klommen via een dak tot aan een raam en konden zo de eerste woning betreden. Hier maakten ze niets buit en verlieten de woning terug via de achtertuin. Langs de tuin konden ze in de tuin van de buren komen en sloegen daar een achterraam in. Ze werden echter opgeschrikt voor ze de woning konden betreden en sloegen op de vlucht. Een buurvrouw werd opgeschrikt door het lawaai en keek uit haar raam. Ze zag nog net twee verdachte mannen wegwandelden. Toen ze bij haar buren ging kijken, werd de inbraak opgemerkt. De politie werd verwittigd, maar de inbrekers konden niet meer aangetroffen worden in de buurt. Er werd proces-verbaal opgesteld voor de twee inbraken.