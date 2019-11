Twee inbraken in buurt van Milseweg ADPW

04 november 2019

In de omgeving van de Milseweg in Heverlee sloegen inbrekers zondagnamiddag twee keer toe. Ze probeerden om overdag de achterdeur van een woning op de Geldenaaksebaan open te breken. Toen dit niet lukte, gingen ze door naar een woning in de Milseweg. Hier konden ze de achterdeur wel forceren. De woning werd doorzocht maar op het eerste zicht werd er niets buitgemaakt. De politie kwam telkens ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.