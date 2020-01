Twee inbraken in Brouwersstraat ADPW

13 januari 2020

12u28 0

In twee woningen in de Brouwersstraat in Leuven werd in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De inbreker klom eerst over een muur om in de tuinen te komen. Daarna ging hij langs de achterdeuren de huizen binnen. Hij ging aan de haal met een handtas, twee jassen en cash geld. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.