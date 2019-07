Twee inbraken in apotheek KAR

12 juli 2019

In een apotheek in de Gemeentestraat in Kessel-Lo is donderdagnacht ingebroken. Twee inbrekers forceerden rond 5 uur ’s ochtends een gedeeltelijk geopend raam op de gelijkvloerse verdieping aan de kant van de Kerkstraat. Ze klommen naar binnen om het pand te doorzoeken. Ondertussen bleef een derde kompaan buiten op de uitkijk staan. Ze gingen aan de haal met een gsm en 200 euro cash. Toen ze terug naar buiten klommen en wegliepen werden ze opgemerkt door een buurman die de politie verwittigde. De Leuvense politie ging nog naar hen op zoek in de omgeving, maar kon het drietal niet meer aantreffen. Ook op het de Becker-Remyplein werd er ingebroken in een apotheek. De inbrekers braken hier de schuifdeur open en konden zo het gebouw betreden. Heel de apotheek werd overhoop gehaald maar ze maakten enkel wat klein geld buit. De politie kwam stelde telkens een proces-verbaal op.