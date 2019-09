Twee illegalen gevat in buurt van Oude Markt KAR

22 september 2019

12u03 0

Het fenomeenteam, een politieteam in burger, heeft zaterdagnacht twee personen zonder geldige verblijfsdocumenten betrapt. De agenten in burger zagen hoe de twee, die rondjes draaiden in de Zeelstraat aan de Oude Markt, er snel vandoor gingen toen ze enkele agenten in uniform opmerkten. De agenten in burger konden het duo bij de kraag vatten. Eén van de twee mannen zonder papieren bleek tijdens een fouille in bezit te zijn van een gebruikshoeveelheid cannabis die verstopt zat in zijn onderbroek. De tweede van het duo bleek bij nadere controle gekend te zijn onder een hele reeks aliassen en stond geseind voor een jaar gevangenis. Het parket werd in kennis gesteld. Voor de geseinde persoon werd de dienst strafuitvoering gecontacteerd.