Twee fietsers hebben glas te veel op KAR

01 januari 2020

15u38 0

In de Vuurkruisenlaan in Leuven is een fietser dinsdag licht aangereden. De 20-jarige man uit Lubbeek fietste door het rode verkeerslicht, terwijl er net een auto aangereden kwam. Een veertiger uit Boutersem kon de fietser niet meer ontwijken en het kwam tot een lichte aanrijding. Er geraakte niemand gewond en er viel enkel stoffelijke schade te noteren. De politie kwam ter plaatse en de fietser bleek te veel gedronken te hebben. Er werd een proces-verbaal opgemaakt en de fiets werd in beslag genomen. Een andere 24-jarige Leuvense fietsster die te diep in het glas had gekeken kwam in de Maria-Theresiastraat ten val. Ze werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en de politie stelde proces-verbaal op.