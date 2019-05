Twee elektrische fietsen gestolen op klaarlichte dag Stefan Van de Weyer

30 mei 2019

08u45 4

Twee elektrische fietsen werden woensdagmiddag rond 12.30 uur gestolen uit een kantoor op de Bondgenotenlaan in Leuven. Twee dieven braken de muursloten op de afgesloten parking van een firma open. Daarna trokken ze in de richting van twee elektrische fietsen, een witte en een zwarte fiets, om ermee weg te rijden. Indien iemand de daders heeft gezien of hierover meer weet, alle info is welkom op de facebook van één van de gedupeerden op www.facebook.com/liesbet.creemers. De eigenares looft een beloning uit voor de gouden tip die leidt tot het terug vinden van de twee fietsen.