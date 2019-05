Twee dronken Nederlanders klimmen werfkraan op Stefan Van de Weyer

30 mei 2019

14u17 3 Leuven Twee stomdronken Nederlanders, beiden zevenentwintig jaar oud en afkomstig uit Harderwijk, kwamen na een nachtje uit in Leuven in de politiecel terecht. Een getuige zag hoe het olijke duo op de werfkraan voor het justitiepaleis aan het klauteren was op het Ferdinand Smoldersplein. Hij schrok en belde onmiddellijk de politie.

Om tot aan de kraan te raken klauterden de twee noorderburen over enkele hoge werfhekken, die de kraan afschermden. Een patrouille ging ter plaatse een kijkje nemen en riep het duo toe om naar beneden te komen. Gezien ze ettelijke meters hoog waren geklommen duurde het wel even voor ze terug op begane grond waren. Eénmaal weer op vaste grond bleek dat de twee nog amper op hun benen konden staan en met dubbelslaande tong onzin uitkraamden. Ze mochten voor hun eigen veiligheid hun roes uitslapen in de cel. Eén van beiden viel zelfs al tijdens het overbrengen naar het commissariaat in de politiecombi in slaap.