Twee buitenlanders blazen positief KAR

01 januari 2020

15u32 0

De verkeersdienst van de Leuvense politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een alcoholactie gehouden op de Mechelsesteenweg en later in de nacht in de Naamsestraat. Twee van de 129 gecontroleerde bestuurders bleken te veel gedronken te hebben. Omdat het telkens om mensen zonder verblijfplaats in België ging, kregen ze de boete meteen voorgeschoteld. Een onmiddellijke inning van 1.260 werd meteen betaald. Van de andere persoon werd de wagen getakeld omdat hij de boete niet kon betalen.