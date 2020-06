Twee bestuurders zonder rijbewijs betrapt Kim Aerts

03 juni 2020

Tijdens een wegcontrole door motorrijders van de verkeerspolitie op dinsdag 2 juni in de voormiddag op de Tiensesteenweg werden twee bestuurders betrapt die rondreden zonder geldig rijbewijs. Een eerste chauffeur kon alleen een voorlopig Belgisch rijbewijs tonen dat al enige tijd niet meer geldig was en een rijbewijs van de Dominicaanse Republiek dat in ons land niet geldig is. Zijn voertuig werd getakeld. Een tweede bestuurder zat achter het stuur van een firmawagen, terwijl hij geen rijbewijs meer had. Dat was een tijd geleden namelijk in opdracht van de rechter ingetrokken. De man moet nog opnieuw examens afleggen vooraleer hij zijn rijbewijs terug krijgt. Zijn baas werd opgetrommeld om de firmawagen te komen ophalen.