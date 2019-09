Twee bestuurders betrapt op rijden onder invloed EDLL

01 september 2019

Afgelopen weekend werden twee bestuurders betrapt op rijden onder invloed. In de nacht van vrijdag op zaterdag merkte de Leuvense politie een voertuig op dat zwalpend over de Diestesteenweg reed. De automobilist werd op het de Becker-Remyplein gecontroleerd. Al snel bleek dat de 37-jarige bestuurster uit Heverlee te veel had gedronken. Haar rijbewijs werd ingetrokken. Zaterdagochtend reed een dronken bromfietser over het viaduct van de Leuvense ring ter hoogte van de Kapucijnenvoer. De 52-jarige man uit Bierbeek bleek onder invloed en beschikte niet over de juiste boorddocumenten. Zijn bromfiets werd ingehouden en er werd een proces-verbaal opgesteld.