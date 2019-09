Twee 14-jarige meisjes naar ziekenhuis na aanrijding ADPW

25 september 2019

Twee jonge voetgangers werden dinsdagnamiddag aangereden op de Dieststesteenweg in Kessel-Lo. De twee 14-jarige meisjes staken over aan een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Kerkstraat toen ze aangereden werden door een 54-jarige man uit de buurt. Hij was met zijn voertuig onderweg en werd afgeleid door een onverwacht manoeuvre van een fietser waardoor hij de meisjes pas te laat opmerkte. Ze werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.