Twaalf wildplassers betrapt tijdens uitgaansnacht KAR

27 september 2019

12u53 0

De Leuvense politie heeft donderdagnacht twaalf wildplassers betrapt tijdens de eerste echte uitgaansnacht voor de studenten. Acht personen moesten in de cel ontnuchteren nadat ze te diep in het glas hadden gekeken. “De studentenwelkom op de Oude Markt is goed verlopen en de sfeer was vooral uitgelaten. Er was heel wat volk op de been en de Leuvense politie zette 20 extra personeelsleden in om een oogje in het zeil te houden. De politie kreeg verschillende meldingen van overlast maar vooral van nachtlawaai”, concludeert politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.