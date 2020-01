Twaalf maanden cel voor ziekenhuisdief KAR

13 januari 2020

16u46 1 Leuven Een illegaal is veroordeeld tot 12 maanden cel twee diefstallen en het bezit van drugs.

Samir G. wandelde op 13 november vorig jaar Gasthuisberg binnen en stal de gsm van een vrouw op haar kamer. Het slachtoffer zag G. nog net wegglippen en verwittigde het ziekenhuispersoneel. De politie trof de gsm aan in zijn bagage, alsook enkele levensmiddelen die de man elders had gestolen. G. bleek ook in het bezit van de vloeibare drug GHB.

De rechter veroordeelde hem tot 12 maanden cel een geldboete van 8.000 euro. De boete is met uitstel gedurende drie jaar. G. stuurde zijn kat naar de rechtbank en werd bij verstek veroordeeld.