Twaalf maanden cel voor man die nummerplaten vervalst en anderen laat opdraaien voor zijn verkeersovertredingen KAR

27 maart 2020

13u18 0 Leuven Een man is veroordeeld tot twaalf maanden effectieve gevangenisstraf nadat hij nummerplaten nagemaakt heeft.

Glenn S. zou ook de zegels van de kentekenplaten vervalst hebben. Daarna gebruikte hij de nummerplaten op zijn eigen auto. Daardoor dreigden de slachtoffers op te draaien voor de verkeersinbreuken die S. beging met zijn wagen. De strafbare feiten werden vastgesteld in Rotselaar, Haacht en Leuven in de lente van 2019. Vorig jaar op 5 juni liep hij tegen de lamp. Toen bleek hij in het bezit van een luchtdrukpistool. “Beklaagde heeft een ongunstig strafregister waaruit hij geen lessen trok. Hij is hardleers”, stelde de rechter. Ze veroordeelde hem tot twaalf maanden cel en 800 euro boete.