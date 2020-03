Twaalf maanden cel voor cannabisdealer Kim Aerts

30 maart 2020

15u30 0

Twee mannen zijn veroordeeld voor drugsfeiten in Leuven. Kurt V. schakelde Juan G. in als chauffeur toen hij door de politierechter een rijverbod kreeg opgelegd. G. reed zijn vriend rond om allerhande boodschappen te doen. Wat hij niet wist, was dat V. ondertussen een drugshandel runde. Toen de twee werden betrapt in de winter van 2018, hing er een cannabisgeur in de wagen. G. had een kleine hoeveelheid cannabis en cocaïne op zak, maar enkel voor eigen gebruik beweerde hij. V. daarentegen werd betrapt met 108 gram cannabis en eveneens een hoeveelheid cocaïne. De rechter veroordeelde hem tot twaalf maanden cel en 8.000 euro boete. Zijn vriend, voor wie de verkoop niet bewezen werd geacht, kreeg een werkstraf van zestig uren opgelegd.